Roparunners rennen weer in strijd tegen kanker

In totaal 323 teams gaan zaterdag in Parijs en Hamburg en Almelo van start voor de Roparun, het internationale evenement met Rotterdam als finishplaats. De lopers rennen geld bij elkaar waarmee projecten in de palliatieve zorg voor kankerpatiënten en hun naasten wordt ondersteund. Vorig jaar werd tijdens de run 5,1 miljoen euro opgehaald. Palliatieve zorg wordt gegeven aan cliënten voor wie geen genezing meer mogelijk is en in hun laatste levensfase zitten.

De run vindt voor de 28e keer plaats. Van de deelnemende teams beginnen er 221 in Frankrijk, in Parijs, honderd teams in Duitsland, in Hamburg en twee teams in de Nederlandse plaats Almelo. Die laatste twee leggen een halve Roparun af, die dit jaar voor het eerst wordt aangeboden. De finish is maandag, Tweede Pinksterdag op de Binnenrotte in Rotterdam tussen 12.00 en 19.00 uur.

Een team bestaat uit 20 tot 25 mensen, van wie er maximaal acht lopers zijn. Verder zijn er fietsers, chauffeurs, navigatoren, cateraars en verzorgers in de teams aanwezig. Voor de RopaRun zijn ongeveer vijfhonderd vrijwilligers actief.

De eerste Roparun was in 1992 toen er nog maar 64 lopers meededen. Destijds renden die nog in omgekeerde richting: van de Rotterdamse Euromast naar de Eiffeltoren in Parijs. Al snel werden het er vele honderden. Sinds de eerste editie is ruim 80 miljoen euro opgehaald.