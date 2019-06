Vijftigste editie van Pinkpop begint

Pinkpop begint zaterdag aan de vijftigste editie. Vrijdagavond gingen de campings al open. Zaterdag sluit Mumford & Sons als headliner de eerste festivaldag van de jubileumeditie af.

Bezoekers kunnen zaterdag ook genieten van onder anderen Anouk, George Ezra, Jamiroquai, Golden Earring, Jacob Banks, San Holo en Davina Michelle. Mt. Atlas, de winnaar van de Limburgse popwedstrijd Nu of Nooit, mag Pinkpop 2019 openen.

Om het jubileum kracht bij te zetten kleurt het perron van station Landgraaf dit lange pinksterweekend roze. Festivaldirecteur Jan Smeets onthulde vrijdag een speciale Pinkpop-jubileumtegel op het perron.

De jubileumeditie van Pinkpop op evenemententerrein Megaland in Landgraaf duurt tot en met maandag. Het is volgens Mister Pinkpop Jan Smeets voorlopig de laatste keer dat Pinkpop in het pinksterweekend wordt gehouden.