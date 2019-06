Ambassadeur VS vreest te lage NAVO-bijdrage

De Verenigde Staten willen dat Nederland in 2024 de correcte financiële bijdrage aan de NAVO levert, maar de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra denkt dat dat niet wordt gehaald. Hoekstra zei dat in het tv-programma Buitenhof. Over uiterlijk vijf jaar moet Nederland 2 procent van het bruto binnenlands product afdragen aan het bondgenootschap.

Hoekstra is bang dat de Nederlandse bijdrage aan de NAVO blijft steken op de huidige 1,3 procent. ”Ik begrijp dat Nederlanders niet willen betalen, maar om vrede en veiligheid te garanderen moeten Nederland en de rest van Europa blijven investeren.”

Volgens oud-Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert doet Nederland wel degelijk z’n best om in 2024 zover te zijn. ”Er zijn al miljarden euro’s bijgekomen”, zei Hennis. Zij was door Buitenhof was uitgenodigd in haar hoedanigheid van VN-gezant in Irak.