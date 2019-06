Expositie belicht invloed hiphop op mode

Hiphop is niet alleen meer weg te denken uit de hitlijsten, de muziekstroming domineert ook het straatbeeld. Veel mensen zijn zich niet bewust van de invloed die de muziekstroming heeft op mode, kunst en het dagelijks leven, zegt Lee Stuart, gastcurator van de expositie ‘Street Dreams: How Hiphop took over Fashion’, die zaterdag opent in de Kunsthal Rotterdam.

Hiphop dient zowel als inspiratiebron voor high fashion maar maakte ook het dragen van sportkleding als dagelijkse outfit mogelijk. De tentoonstelling, die in samenwerking met het HipHopHuis tot stand komt, vertelt over de invloed van de muziekstroming op mode en lifestyle en toont de ‘looks’, de codes en de creatieve kracht van hiphop. Zo komen de pioniers voorbij die modehuizen inspireren en de hiphopartiesten die op de eerste rij zitten bij modeshows.

De muziekstroming kwam op in de New Yorkse buitenwijk The Bronx, waar in de jaren zeventig geweld, discriminatie en armoede aan de orde van de dag waren. Creativiteit is de essentie van hiphop en fashion is hierin volgens de Kunsthal het verbindende element. “Al ben je voor een dubbeltje geboren, je kunt er nog wel uitzien als ‘a million bucks’.” De expositie laat zien hoe verschillende ‘gangs’ in de beginperiode een leren motorjack combineerden met een spijkerjas met afgeknipte mouwen en hoe de breakdancers in de jaren tachtig de Kangol-hoed, platte veters en grote gouden kettingen introduceerden. Ook komt de baggy kleding uit de jaren negentig voorbij en de kledinglijnen van bekende rappers die daarop volgden.

Verder zijn kunstwerken te zien van onder anderen Nick Cave, Thomas J. Price en Kehinde Wiley.

De expositie duurt tot en met 15 september.