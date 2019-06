Extra lange tweede dag van jubilerend Pinkpop

Pinkpop duurt zondag op de tweede dag uitzonderlijk lang. Voor de afsluiter Armin van Buuren heeft het jubilerend festival toestemming gekregen van de gemeente Landgraaf om door te gaan tot 1.30 uur. “Daar hebben we een speciale vergunning voor gekregen. Het is niet eerder gebeurd dat een act tot zo laat optreedt, dus dat is wel bijzonder”, zegt Mr. Pinkpop Jan Smeets.

Armin van Buuren neemt voor zijn Pinkpopshow een aantal gasten mee, onder wie Van Halen-zanger David Lee Roth en Bonnie McKee van het nummer Lonely For You en Sam Martin van het nummer Wild Wild Son.

Andere headliners op de Pinkpopzondag zijn Lenny Kravitz en The Cure. Krezip staat zondag voor de zesde keer op Pinkpop. Ook Miles Kane, Mark Ronson, Barns Courtney, The Kooks en Jack Savoretti komen op de tweede festivaldag naar Landgraaf, net als rapper Boef. Voor Boef kwam een plek vrij op Stage 4, omdat de Britse zangeres Izzu Bizu had afgezegd.