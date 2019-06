Minister: aardbeving heftig voor bewoners

Het is heftig voor de bewoners om weer opgeschrikt te worden door een beving en mogelijk opnieuw te maken te krijgen met schade. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zegt dat na de jongste aardbeving in het gaswinningsgebied in Groningen.

De bewindsman belde zondagochtend met burgemeester Hans Engels van de gemeente Loppersum, waar de plaats Garrelsweer rond 7 uur werd getroffen. Volgens Wiebes zal de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) op het einde van de dag met een nieuwe mededeling komen over het aantal gevallen van schade. In de ochtend waren er nog geen meldingen bekend.