Tientallen schademeldingen beving Garrelsweer

Na de aardbeving zondagochtend bij het Groningse Garrelsweer zijn 42 nieuwe schademeldingen binnengekomen. Dat meldt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Volgens het KNMI had de beving, die rond 07.00 uur plaatsvond, een kracht van 2,5.

”We ontvingen twee meldingen van een acuut onveilige situatie in de gemeente Loppersum”, aldus de commissie. ”Hoeveel meldingen het directe effect zijn van de beving in Garrelsweer, is nog niet te zeggen.”

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken vindt het ”heftig voor de bewoners dat ze weer opgeschrikt worden door een beving en mogelijk opnieuw te maken krijgen met schade”.