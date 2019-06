Bij recyclingbedrijf Baetsen in Son (Noord-Brabant) woedt brand. De brandweer bestrijdt het vuur bij de afvalverwerker op bedrijventerrein Ekkersrijt met een aantal bluswagens en hoogwerkers. In de wijde omtrek zijn dikke rookwolken te zien.

Bij Baetsen is de laatste jaren meerdere keren brand uitgebroken. Zowel in augustus als in oktober 2017 stond een afvalberg in brand, waaronder een stapel matrassen van 15 bij 15 meter.