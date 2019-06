‘Alle Rembrandts’ trekt 455.000 bezoekers

De tentoonstelling Alle Rembrandts heeft 455.000 bezoekers getrokken, meldt het Rijksmuseum na afloop van de laatste dag van openstelling.

Het afgelopen Pinksterweekeinde was de laatste gelegenheid om alle 22 schilderijen, 60 tekeningen en de 300 beste etsen van Rembrandt uit de eigen collectie van het Rijks te bewonderen.

De grote belangstelling kon tussen 15 februari en 10 juni in goede banen worden geleid door het werken met zogenoemde bloktijden, zodat de aantallen bezoekers goed over de dag konden worden gespreid.

Hoofddirecteur Taco Dibbits zegt te hebben geleerd van de grote Rembrandt-tentoonstelling in 2015 en daarom de capaciteit bewust wat lager te hebben gehouden. “Zo konden we de bezoekersstromen per half uur reguleren en het bezoek voor iedereen zo prettig mogelijk maken.”

Het publiek gaf de tentoonstelling een gemiddeld rapportcijfer van 8,1.

Er volgen in het Jaar van Rembrandt nog twee tentoonstellingen. Van 15 juli tot en met 15 september is een selectie van ruim 8.000 ingezonden kunstwerken door het publiek te zien onder de titel Lang Leve Rembrandt.

Daarna volgt van 11 oktober tot en met 19 januari de tentoonstelling Rembrandt & Velázquez, waarin Nederlandse en Spaanse meesters met topstukken van Rembrandt en zijn tijdgenoten uit onder andere het Museo Nacional del Prado in Madrid te zien zijn.