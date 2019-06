CDA en andere partijen verbolgen over fiscus

Regeringspartij CDA en oppositiepartijen GroenLinks en SP zijn verbolgen over de gang van zaken rond de fiscus en het stopzetten van toeslagen. Zij vragen zich af of de Belastingdienst wel goed omgaat met ouders die de dupe zijn geworden van het beëindigen van toeslagen, en of gesprekken wel op een ,,nette manier” plaatsvinden.

De drie partijen willen van verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel het naadje van de kous weten na berichtgeving door RTL Nieuws en Trouw. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën waren er al eerder groepsgesprekken met gedupeerden en vinden er ook individuele gesprekken plaats met ouders. De zegsman spreekt tegen dat dat achter de rug om van de advocaat van de ouders gebeurt, zoals is gemeld. Zij mogen er gewoon iemand bij hebben voor juridische bijstand. Dinsdag later op de middag is er ook nog een gesprek tussen Snel en zo’n twintig ouders.

De ouders vinden dat hun kinderopvangtoeslagen onterecht zijn gestopt. De Belastingdienst is hierover al op de vingers getikt door een reeks instanties.