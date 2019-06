Kastelen zetten poort open voor publiek

Liefhebbers van kastelen, burchten, landgoederen en ruïnes kunnen maandag op ontdekking in Nederland. Op 120 locaties staan de poorten open voor het publiek tijdens de Dag van het Kasteel.

Het thema van de twaalfde editie van de open dag is ‘over de grens’. De deelnemende kastelen laten op diverse manieren zien hoe ze door internationale banden zijn beïnvloed, bijvoorbeeld door huwelijken over de grens en koloniale belangen. Zo is er aandacht voor exotische plantensoorten in de tuinen, buitenlandse bouwstijlen en gebruiken.

In diverse kastelen brengen verhalenvertellers de geschiedenis tot leven. Ook is er livemuziek en kunnen bezoekers in diverse provincies een vooraf uitgestippelde ‘archeotrail’ volgen. Voor de routes en speurtochten is een app gemaakt. Een overzicht van alle deelnemende kastelen en buitenplaatsen staat op de website dagvanhetkasteel.nl.