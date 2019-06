Twee jonge Nederlandse weeskinderen zijn zondag uit een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië gehaald en overgedragen aan een Nederlandse delegatie. Dat hebben de ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.