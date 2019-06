Nog even en het mag niet meer: je telefoon gebruiken op de fiets

Met onze mobiele telefoon op de fiets stappen, we doen het vaak gedachteloos. Vanaf 1 juli riskeer je hiermee een boete van 95 euro. Vanaf die datum mag je geen mobiele telefoon meer vasthouden tijdens het fietsen, bijvoorbeeld om te appen, je navigatie te gebruiken of om muziek te zoeken tijdens het fietsen.

Gemiddeld gebruikt 49 procent van de Nederlandse consumenten hun mobiele telefoon terwijl ze fietsen. In de leeftijd van 18 tot 24 jaar is zelfs driekwart met hun mobiel bezig op de fiets, aldus onderzoek van Deloitte dat afgelopen november verscheen. Het wordt per 1 juli sowieso verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. De term ‘mobiel elektronisch apparaat’ is ruimer dan de huidige term ‘mobiele telefoon’ om hiermee alvast rekening te houden met de toekomst.Screenprotector

Het verbod geldt voor alle mobiele elektronische apparaten voor communicatie- en informatieverwerking. Dus ook voor muziekspelers. De combinatie van fietsen en telefoongebruik is niet alleen gevaarlijk en de veroorzaker van ongelukken, maar je telefoon kan ook makkelijk vallen. Het goed beschermen van je telefoon met behulp van een screenprotector, zeker nu mobiele telefoons steeds dunner worden, is geen overbodige luxe. Met een screenprotector gebruik je je toestel zoals je gewend bent, maar dan met een extra, bijna onzichtbare beschermlaag. Zo heb je de Samsung s8 screen protector van gehard glas, waarmee je onnodige barsten, krassen en andere beschadigingen voorkomt.

Handsfree navigeren en muziek luisteren mag nog wel. Dat kan bijvoorbeeld door oortjes of een koptelefoon te gebruiken waarmee je het apparaat bedient. Al moet je wel zorgen dat het volume niet te hard staat of één oortje uit hebt. Omgevingsgeluid moet hoorbaar zijn. Voor navigatie kan je een houder gebruiken die je op je stuur monteert.

Handhaving

De wet zal met name in het begin extra gehandhaafd worden, zodat het een goed effect heeft, aldus minister Grapperhaus (Justitie). De maatregel moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) zei eerder over het aankomende appverbod op de fiets: “Wanneer je je in het verkeer begeeft moet je je aandacht erbij houden. En niet bezig zijn met je mobiele telefoon.’’

Het bedrag van 95 euro is afgestemd op andere sancties die al gelden voor verkeersovertredingen. Zo kost voor fietsers rijden onder invloed momenteel 100 euro, rechts inhalen en door rood licht rijden 95 euro. Een stopteken van de politie negeren is substantieel duurder: 150 euro. Bij al deze bedragen komen nog administratiekosten.