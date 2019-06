Ruim 320 schademeldingen beving Garrelsweer

Na de aardbeving zondagochtend bij het Groningse Garrelsweer zijn tot en met maandag 17.00 uur 322 nieuwe schademeldingen gedaan. Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) laten weten. Volgens het KNMI had de beving, die rond 07.00 uur plaatsvond, een kracht van 2,5.

Acht nieuwe meldingen gingen over een acuut onveilige situatie (AOS). Die werden in geen van de gevallen gegrond verklaard. Dat betekent dat er geen extra veiligheidsmaatregelen nodig waren.

De vorige beving in Groningen, op 22 mei in Westerwijtwerd, was met een kracht van 3,4 relatief zwaar. Het aantal schademeldingen in verband met die beving was zondag opgelopen tot 4832. Normaal komen bij het TCMG circa 200 schademeldingen per week binnen. De afgelopen tijd waren dat er minstens 200 per dag.