Broekers-Knol beëdigd tot staatssecretaris

Ankie Broekers-Knol (VVD) is dinsdagmiddag door de koning beëdigd tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Zij volgt partijgenoot Mark Harbers op die vorige maand opstapte. Hij keert deze dag weer terug in de Tweede Kamer.

Broekers-Knol was tot vorige week voorzitter van de Eerste Kamer. Ze is de oudste staatssecretaris die ooit is benoemd. De juriste werkte lang op de universiteit en was achttien jaar lid van de Eerste Kamer voor de liberalen.

De VVD’er werd dinsdagmiddag verwelkomd op haar nieuwe ministerie door enkele van haar ambtenaren. Bevreesd voor de beruchte asielportefeuille is ze niet. “No guts, no glory, zeg ik dan maar.”

Haar benoeming kent nog een bijkomend voordeel voor het ministerie, grapte de 72-jarige Broekers-Knol. “Ik ben heel goedkoop voor het departement. Er hoeft voor mij geen pensioenpremie betaald te worden, heeft u dat al bedacht?”