Dit zijn absoluut de leukste plekken op Ibiza

Foto: We Are Travellers

Het Spaanse Ibiza is een van de meest bijzondere eilanden van Europa. Er hangt een heerlijke hippie vibe, je kan er relaxen op de mooiste strandjes, tegelijkertijd kun je er feesten als de beste, er zijn knusse dorpjes en fantastisch uit eten gaan is hier ook zeker niet moeilijk. Benieuwd wat de leukste plekken op Ibiza zijn? Je vindt ze hieronder!

1. Es Vedra

Een van de mooiste viewpoints op Ibiza vind je bij Es Vedra. Dit eilandje ligt vlak voor de kust van Ibiza en is een plek waar veel verhalen over verteld worden. Zo is het eiland een sterk magnetisch veld waardoor kompassen die te dichtbij komen niet meer lijken te werken en wordt wel eens gezegd dat Es Vedra de top van de geheime stad Atlantis is. Of je de verhalen nou gelooft of niet, feit is dat het een machtig mooi eiland is om te zien, vooral op een zomerse zonnige dag als het water fel blauw kleurt.

2. Benirras

Een unieke plek om de zon in zee te zien zakken op Ibiza is het strand Benirras. Ga hier een keer op zondagavond naartoe en dans, zing en feest dan met trommelaars net zo lang tot de zon helemaal onder is. Elke zondag komen hier reizigers, locals, muzikanten en hippies bijeen om het einde van het weekend te vieren.

3. Cala Llonga

Een van de leukste stranden op Ibiza is Cala Llonga. Je vindt hier een ruim strand en je kunt lekker ver de zee in zwemmen. Rij ook zeker even om de baai heen die Cala Llonga vormt, want van wat verderaf heb je een heel tof uitzicht over het strand. Andere mooie stranden op Ibiza zijn Cala Comte, Cala d’Hort en Port des Torres

4. Ushuaïa

Een van de tofste clubs om uit te gaan op Ibiza is toch wel Ushuaïa. Je betaalt flink voor een entree kaartje en ook hoge bedragen voor een drankje, maar een middag en avond stappen bij Ushuaïa moet je gewoon een keer mee hebben gemaakt. Geniet van de spectaculaire shows die DJ’s hier neer zetten, verwonder je over alle danseressen en juich met de rest van het publiek zodra een vliegtuig over vliegt.

5. Formentera

Maakt tijdens je vakantie op Ibiza een uitstapje naar het kleine zusje: Formentera! Dit eiland kun je bereiken via de ferry en eenmaal daar is het leuk om drankjes te doen bij Pirata Bus, de hippiemarkt te bezoeken en te struinen door het hoofdstadje van het eiland, Sant Francesc. Ohja en sla de stranden natuurlijk ook niet over, die zijn spectaculair mooi!

6. Atlantis

We hadden het er net al even over: Atlantis. Er is een geheim strand op Ibiza, in de buurt van het viewpoint bij Es Vedra, dat Atlantis wordt genoemd. Het is een flinke klim om er te komen, maar eenmaal aangekomen is dit een fantastische en bijzondere plek om een duik in het water te nemen. Benieuwd hoe Atlantis eruit ziet en hoe je er komt? Je lees hier alles over Atlantis!

7. Sunset Ashram

Een van de populairste en leukste restaurantjes op Ibiza is Sunset Ashram. Opnieuw een plek waar je super goed de zonsondergang kunt zien, maar dan wel terwijl je geniet van lekkere drankjes en goed eten.

8. Hippie markten

Je moet een beetje tegen de toeristische drukte kunnen, want deze markten worden overspoeld door reizigers, maar de hippie markten zijn toch wel iets wat Ibiza ook echt Ibiza maakt. Als je het daarnaast leuk vindt om te shoppen, moet je hier helemaal een keertje naartoe gaan. Je vindt er zomerse spulletjes in overvloed!

Dit artikel is geschreven door We Are Travellers.