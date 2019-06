Duncan hoogtepunt natte laatste dag Pinkpop

De laatste dag van de 50e editie van het popfestival Pinkpop was nat. Vooral tijdens het optreden van Duncan Laurence kwam de regen met bakken uit de hemel. Duncan zelf had daar geen last van, want hij stond op een overdekt podium in een halfopen tent. Hij riep het publiek op zich niets aan te trekken van “het shitweer”.

Pinkpopbaas Jan Smeets noemde het optreden van de Songfestivalwinnaar “fantastisch”. “Hij had ook een goede band.” De regen speelde het festival enigszins parten. “De eerste buien waren nog redelijk warm, daarna werden het toch wel frisse buien. Maar ik geloof niet dat bezoekers zich geërgerd hebben.”

De jubileumeditie van het Limburgse popfestival werd afgesloten door Fleetwood Mac. Niet toevallig want de band stond bijna een halve eeuw geleden ook op de tweede editie van Pinkpop. Zaterdag was Armin van Buuren de afsluiter. Voor Armin van Buuren had het jubilerend festival toestemming gekregen van de gemeente Landgraaf om door te gaan tot 1.30 uur. “Het was een enorm spektakel, met veel vuurwerk.”

Bezoekers konden deze editie onder meer genieten van Anouk, George Ezra, Jamiroquai, Golden Earring, Mumford & Sons, The Cure en Marco Borsato. Die laatste gaf een verrassingsoptreden bij Armin.

Ondanks al deze namen was Pinkpop dit jaar niet uitverkocht, zo stelt Smeets. Hij wijt dat aan de toenemende concurrentie van andere popfestivals. Ondanks het weer en de bezoekersaantallen was het “een succes”.