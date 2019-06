Extra investering in stations tegen terreur

Op zes stations wordt in totaal eenmalig 3,5 miljoen euro geïnvesteerd om de veiligheid te verbeteren. De antiterreurmaatregelen zijn bedoeld om de veiligheid “up to date” te houden, aldus een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Er is geen concrete aanleiding.

De maatregelen passen bij het “actuele dreigingsniveau”, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Kamer. Nog dit jaar wordt begonnen met de uitvoering van de maatregelen die wordt gecombineerd met zoveel mogelijk lopende projecten. Het gaat onder meer om de stations van de vier grote steden. Over de aard van de maatregelen wordt niets bekendgemaakt.