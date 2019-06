Kamer: zorg over opleving antiabortusbeweging

In de Tweede Kamer zijn zorgen geuit over intimiderende antiabortusdemonstraties bij abortusklinieken in Nederland. Regerings- en oppositiepartijen waarschuwen voor de oplevende tendens om te morrelen aan het recht op abortus.

Dat waait uit Amerika over naar ons land, aldus D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Zij laakt, in een uithaal naar Forum-leider Thierry Baudet, de ”boreale borrelpraat over hoe vrouwenrechten de ondergang zouden zijn van Europa”. Ze had nooit verwacht om in 2019 de keuzevrijheid van vrouwen te moeten verdedigen: ”Het zijn niet de jaren zeventig van de vorige eeuw.”

Ook andere regeringspartijen kritiseren het dat activisten vrouwen lastig vallen die een abortuskliniek willen ingaan. Het debat is nodig om een einde te maken aan de aanhoudende acties rond de veertien klinieken in Nederland, vindt Ockje Tellegen (VVD). ,,Hinderen is wat anders dan demonstreren”, zegt Joba van den Berg (CDA).