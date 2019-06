Nederlanders verdacht van zenden designerdrugs

De vier Nederlanders die vorige week zijn aangehouden bij een grote internationale actie tegen drugshandel, worden verdacht van de grootschalige levering van designerdrugs in vooral Duitsland. Via de post zouden zeker 15.000 pakketten met de drugs zijn verzonden, meldden de Duitse en Nederlandse autoriteiten tijdens een persconferentie in Keulen.

Duitsland heeft om de overlevering van de vier verdachten gevraagd. Vorige week dinsdag werden een 65-jarige Amsterdammer en een 66-jarige man uit Huizen aangehouden. In Kroatiƫ werden twee Amsterdammers van 26 en 31 gearresteerd. Drie van hen zitten nog vast, de vierde is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij kan nog wel worden overgeleverd aan Duitsland.

Designerdrugs bevatten zogeheten psychoactieve stoffen die veelal niet onder de Nederlandse Opiumwet vallen. De drugs zijn populair in het uitgaanscircuit.

Bij de grote actie werden vorige week 125 agenten ingezet op twaalf locaties. Er zijn huiszoekingen gedaan in Amsterdam, Amstelveen, Badhoevedorp, Hoofddorp, Diemen, Almere, Utrecht, Apeldoorn, Huizen en Steenbergen.

In een loods in Almere werden pillen en poeder in beslag genomen. Op een andere locatie vond de politie 40.000 euro.