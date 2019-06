OM eist elf jaar voor doden echtgenote

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag elf jaar gevangenisstraf geëist tegen de 55-jarige Dawoet B.S., wegens het doden van zijn echtgenote, op 16 december, in een flat aan de Van Deventerstraat in Haarlem. De man zou tijdens een ruzie de 38-jarige vrouw de keel hebben doorgesneden. “Gruwelijk en respectloos”, zo omschreef de officier van justitie het misdrijf.

B.S. meldde zich diezelfde dag op een politiebureau met de mededeling dat hij zijn vrouw had gedood. De politie vond het slachtoffer kort daarna badend in het bloed op het bed in de woning die zij met haar man en twee kinderen deelde. Uit het forensisch onderzoek blijkt volgens het OM dat B.S. de vrouw met het mes om het leven heeft gebracht terwijl zij op haar buik op het bed lag.

De verdachte heeft wisselend verklaard over de manier waarop hij zijn vrouw zou hebben gedood. Ten overstaan van de rechter zei hij dat zijn vrouw met een mes op hem afkwam, dat hij dat heeft afgepakt en het vervolgens op haar keel heeft gedrukt, omdat hij wilde dat ze zou stoppen met schreeuwen. “Ik heb haar nooit willen doden”, aldus B.S. “Ik hield van haar, ondanks alle problemen die we hadden.”

De strafeis geldt ook de mishandeling van de twee kinderen, destijds zeven en negen jaar oud. B.S. zou hen geregeld hebben geslagen, met een oplaadsnoer van een mobiele telefoon en met een stok. De man ontkent dit. Ten tijde van de dodelijk afgelopen ruzie speelden de kinderen buiten op straat. De twee jongens zijn na de dood van hun moeder in een pleeggezin geplaatst.

B.S. en zijn vrouw hadden al jaren een problematisch huwelijk. De man is oorspronkelijk afkomstig uit Eritrea en als vluchteling naar Nederland gekomen, na een verblijf in Libië. Zijn vrouw en kinderen kwamen in 2016 vanuit Ethiopië in het kader van gezinshereniging naar Nederland. In Haarlem leidden B.S. en zijn vrouw een geïsoleerd bestaan.