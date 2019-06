Paul Römer aan de slag bij Talpa

Paul Römer gaat aan de slag bij Talpa. De voormalige NTR-baas wordt directeur radio en televisie, maakte het mediabedrijf bekend. Menno Koningsberger is benoemd tot directeur marketing.

Paul Römer was ruim zeven jaar algemeen directeur bij de NTR. Hij stapte per 1 maart op omdat hij naar eigen zeggen toe was aan iets nieuws. Römer werkte eerder in bestuursfuncties bij John de Mol Producties en Endemol. Hij krijgt bij Talpa de verantwoordelijkheid voor alle radio- en televisiemerken.

Koningsberger werkt al bij Talpa Network, sinds 2015 als algemeen directeur radio. Eerder had hij deze functie bij radiostation Qmusic en werkte hij in de marketing en sales bij internationale concerns.