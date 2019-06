Pegida mag demonstreren in Eindhoven. Burgemeester John Jorritsma had de afgelopen tijd meerdere demonstratie-aanvragen van de rechts-radicale groep afgewezen. Hij heeft nu volgende week woensdag, 19 juni, aangewezen als datum waarop Pegida haar anti-islambetoging mag houden. De demonstratie mag vanaf 19.00 uur worden gehouden op het Stadhuisplein, midden in het centrum van de stad. En niet, zoals aangevraagd, voor een moskee in Eindhoven.

Het Stadhuisplein biedt tevens ruimte aan tegendemonstraties en is voor de politie een beter beheersbare locatie, aldus de gemeente. Met de keuze voor deze datum en deze locatie denkt burgemeester Jorritsma optimaal het demonstratierecht te faciliteren, terwijl ook de impact op de stad te overzien is.

Pegida had drie demonstraties aangevraagd, voor 11, 12 en 13 juni. Gemeente en Pegida hebben overeenstemming bereikt voor het omzetten van de drie data in één datum, de 19e. Over de locatie werden ze het niet eens. Pegida wil bij een moskee demonstreren, maar daar gaat Eindhoven niet mee akkoord. Dat zou namelijk de kans op ongeregeldheden groter maken, vreest de gemeente.

In mei leidde een demonstratie “tegen de islamisering” door zo’n twintig aanhangers van Pegida tot rellen vlakbij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven. Daarbij richtte een groep van zo’n driehonderd Turkse mensen zich tegen de demonstranten.