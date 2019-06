Centrum Hoge Veluwe twee dagen dicht

Het centrumgebied van Het Nationale Park De Hoge Veluwe is vrijdag 21 en de maandag 24 juni dicht vanwege de opening van het nieuwe bezoekerscentrum Park Paviljoen. De komende jaren wordt het hele hart van het natuurgebied vernieuwd.

De Hoge Veluwe behoort tot de meestbezochte toeristische attracties van Nederland. In het park, oorspronkelijk eigendom van het echtpaar Kröller-Müller, was de laatste zeventig jaar niet meer gebouwd. Vernieuwing van de bebouwing was daarom dringend nodig om plaats te kunnen bieden aan de ongeveer 600.000 bezoekers per jaar, aldus de directie.

Nu het bezoekerscentrum klaar is, krijgt het ondergrondse museum Museonder een opfrisbeurt. Ook komt er een evenementenplein in het park, terwijl diverse wegen en paden worden verlegd en vernieuwd. De hele operatie kost ruim 20 miljoen euro.

Koning Willem-Alexander komt het Park Paviljoen vrijdag openen. Zaterdag en zondag is de nieuwbouw open voor publiek, maar maandag is het bezoekerscentrum opnieuw alleen open voor genodigden.