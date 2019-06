FNV-leden stemmen over pensioenakkoord

Leden van vakbond FNV mogen vanaf woensdag in een referendum stemmen over een nieuw pensioenstelsel. De uitslag geldt als “zwaarwegend advies” voor de vakbond. Die komt dit weekend met een definitieve beslissing over steun voor het principeakkoord dat vakbonden, werkgevers en het kabinet vorig week sloten over de hervorming van het pensioenstelsel.

De circa 1 miljoen FNV-leden hebben een brief gekregen met een individuele code. Hiermee kunnen ze tussen woensdag 12 juni 11.00 uur en zaterdag 15 juni 12.00 uur online hun stem uitbrengen.

Nadat de uitslag bekend is, moet het ledenparlement als hoogste besluitorgaan van FNV tot een definitief oordeel komen over het pensioenakkoord. Het 105-koppige orgaan komt daarvoor zaterdag bijeen in het Van der Valkhotel in Apeldoorn. FNV-voorzitter Han Busker maakt het oordeel en de referendumuitslag daar bekend.

Bij een deel van het ledenparlement stuitte het compromis over pensioenen op verzet. Omdat er onenigheid is, geeft het FNV-bestuur leden een neutraal stemadvies.

Als FNV instemt, is het akkoord over een nieuw pensioenstelsel overigens nog niet rond. Vakbond CNV peilt bijvoorbeeld eveneens de stemming in de achterban.