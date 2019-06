Geen maatregelen Kamer tegen Öztürk

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (presidium) neemt geen maatregelen tegen Selçuk Öztürk van DENK. Die kwam vorige week hard in botsing met de rest van de volksvertegenwoordiging nadat hij SP’er Sadet Karabulut had beschuldigd van steun aan de terroristische beweging PKK.

De kwestie is woensdag in de rondvraag van het presidium kort aan de orde gekomen, aldus een woordvoerster van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. De reactie van Arib tijdens het debat kreeg “brede steun” van de andere bestuurders. “Maar van een schorsing of zo is geen sprake.”

De woordenwisseling vond plaats tijdens een debat over Turkije. Alle partijen waren boos na de woorden van Öztürk richting Karabulut en riepen hem op de beschuldiging terug te nemen. Toen Arib andere Kamerleden het woord gaf bleef Öztürk erdoorheen praten. Daarop zette de voorzitter uiteindelijk de microfoon uit van het Kamerlid. Die vond dat ze hem “monddood” probeerde te maken.

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zei later tegen EenVandaag dat het presidium zou moeten nadenken over schorsing van Öztürk. Zover komt het dus niet. Het DENK-Kamerlid ontving naar eigen zeggen bedreigingen na het debat.