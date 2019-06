Grensrechter 3 jaar geschorst na slaan keeper

Een 34-jarige grensrechter van de Haarlemse voetbalclub Geel-Wit die eind maart een keeper van UNO uit Hoofddorp neersloeg is drie jaar geschorst door de KNVB. Dat bevestigt een woordvoerder van de KNVB na berichtgeving van het Noordhollands Dagblad. De schorsing ging op 1 april in, waardoor de man in 2022 weer lid mag worden van een voetbalclub.

De mishandeling vond plaats tijdens een grotere vechtpartij op het veld, die deels gefilmd werd. Op die beelden is de klap van de grensrechter goed te zien. Hij sloeg de keeper (24) van achteren neer, die viel op de grond en hield daar een hersenschudding aan over. Op 27 augustus moet de verdachte voorkomen bij de politierechter vanwege de klap. Ook is hij door zijn club geroyeerd.

Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat de straf van 36 maanden zwaar is. De bond wil hiermee aangeven dat dit niet door de beugel kan. Normaal gesproken wordt 30 maanden schorsing geƫist voor een vergelijkbaar vergrijp.

Nog vier spelers zijn geschorst naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd. Hun straffen liepen uiteen van vijf wedstrijden tot vijf maanden. Daarnaast hebben UNO en Geel-Wit een boete gekregen. UNO kreeg punten in mindering en Geel-Wit trok het eigen team terug uit de competitie.