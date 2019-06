Kabinet wil gebarentolken bij crisissituatie

Het kabinet wil de communicatie met de bevolking tijdens crisissituaties verbeteren en daarvoor onder meer gebarentolken inzetten, zodat ook slechthorenden beter worden ingelicht. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) de Tweede Kamer toegezegd.

”Het is belangrijk dat tijdens crisissituaties zo veel mogelijk mensen worden bereikt. Daarom gaan we samen met cliĆ«ntenorganisaties en de veiligheidspartners aan de slag om te kijken hoe we de crisiscommunicatie voor kwetsbare groepen, waaronder doven en slechthorenden, kunnen verbeteren”, aldus de minister.

De Kamer had hierom gevraagd, omdat de informatie over de aanslag in Utrecht in maart waarbij vier doden en meerdere gewonden vielen voor veel doven en slechthorenden niet te volgen was. Dat maakte menig dove onzeker en bang. Sommigen voelden zich buitengesloten.