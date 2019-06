Marine benoemt eerste vrouwelijke commandeur

De Koninklijke Marine benoemt deze week voor het eerst een vrouw in de rang van commandeur, het equivalent van een brigadegeneraal bij de landmacht. Kapitein-ter-zee Jeanette Morang was in 1997 al de eerste vrouw die commandant van een marineschip werd.

Morang wordt komende vrijdag officieel benoemd. Pas in 1981 werd de scheiding tussen mannen en vrouwen in de marine afgeschaft. Vrouwen konden in 1944 voor het eerst in dienst treden, maar kwamen bijna 40 jaar lang wel in aparte afdelingen terecht. Morang is sinds 1983 in dienst bij de Marine.

In haar nieuwe functie komt Morang de komende jaren in Engeland te werken, bij het Maritiem Commandocentrum van de NAVO in het Engelse Northwood.