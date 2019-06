Metallica speelt in Arena Bloed, zweet en tranen

De Amerikaanse metalband Metallica heeft dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena onder meer een deel van de hit Bloed, zweet en tranen gespeeld van André Hazes. Dat blijkt uit filmpjes die in de loop van de avond veelvuldig op sociale media werden gedeeld.

Het is niet duidelijk waarom de band van zanger James Hetfield exact besloten heeft het nummer ten gehore te brengen, maar het hele stadion zong op de opnames luidkeels mee. “Als u er niet bij was, gelooft u dit nooit”, schrijft iemand op Twitter.

Metallica deed Amsterdam aan in het kader van de WorldWired Tour. Bloed, zweet en tranen is een van de bekendste nummers van André Hazes. De single kende in 2002 een klein commercieel succes, maar het werd zeker na de dood van Hazes in 2004 een evergreen. Het nummer staat ieder jaar ook hoog in de Top 2000.

Bloed, zweet en tranen was ook de titel van de speelfilm over het leven van Hazes die in 2015 succesvol in de bioscopen draaide.