Minister: kilometerheffing uit den boze

Minister Cora van Nieuwenhuizen zegt dat ze op geen enkele manier wil meewerken aan een kilometerheffing voor alle automobilisten. De bewindsvrouw reageert in De Telegraaf op de plannen van de Mobiliteitsalliantie. De vervoerscoalitie van ruim twintig organisaties wil dat het volgende kabinet in 2024 automobilisten laat betalen naar gebruik en vervuiling. Het kabinet-Rutte III zou dit plan moeten voorbereiden.

“Er staat heel duidelijk in het regeerakkoord dat er best proeven gedaan mogen worden om te kijken of je op een andere manier infrastructuur kunt betalen. Daar zijn tolwegen een voorbeeld van of het belonen van mensen die de spits mijden.”

Die proefprojecten, zo legt de VVD-bewindsvrouw uit, mogen niet leiden tot een systeem van rekeningrijden.