Nederlanders om in de gaten te houden: voormalig lijststrekker en oprichter in Nederland van de Europese partij Volt Reinier van Lanschot (29)

Hij is altijd geïnteresseerd geweest in waarom de samenleving is zoals die is. Het frustreerde Reinier van Lanschot (29) al een tijdje dat de grote problemen waar we mee kampen niet worden opgelost, terwijl de oplossingen er wel zijn. Hiervoor hebben we volgens hem Europa nodig. De kant waarop we nu gaan is volgens hem rampzalig. Toen hij in december 2017 de drie oprichters van Volt ontmoette, die op tournee door Europa waren, gaf hij zichzelf de keuze: óf met je mening vanaf de zijlijn blijven toekijken of actief gaan deelnemen. Het werd het laatste.

Twee jaar geleden werkte Reinier bij Ahold en was hij druk bezig met carrière maken en feest vieren. “Wat als ik straks kinderen heb die vragen wat ik gedaan heb in die tijd?” De Volt oprichters vroegen of hij mee wilde doen en hij zei “ja”. Zij vroegen zich net als Reinier af waarom er geen Europese partijen waren en hun kijk op politiek Europa was precies hetzelfde. Hij heeft eerst tien maanden voor zowel Volt als Ahold gewerkt, totdat zijn werkweken te vol werden. “In oktober 2018 heb ik ontslag genomen bij Ahold. Volt werd zo groot dat we meer tijd nodig hadden.”

Ze zijn begonnen met evenementen te organiseren in Nederland en al snel kwam er een berichtje in de krant. Er volgde een stortvloed aan aanmeldingen. “Volt is de eerste Europese partij. Het is echt een beweging die in anderhalf jaar tijd enorm is gegroeid zonder veel in de media te komen. We zijn geen one issue partij, maar staan voor vrijheid, gelijke kansen, solidariteit, Rechtvaardigheid, democratie en duurzaamheid. De basis waarden die voor ons belangrijk zijn. We zijn een progressieve partij, en als enige in alle Europese landen actief. Als je ons ergens moet indelen, is het in het midden. Het oplossen van de klimaatcrisis heeft onze voornaamste aandacht.”

Hoe is het nu?

“We hebben een hele intensieve periode achter de rug. We zijn nu druk bezig met de voortgang na de Europese verkiezingen. We hebben geen zetel in Nederland behaald voor het Europees parlement, wel een zetel in Duitsland. In Nederland hebben 110.000 mensen op ons gestemd. We zijn van 1.500 naar 9.000 aanhangers gegaan. We hebben met honderden vrijwilligers gewerkt; mensen die tijdelijk hun studie hebben stopgezet of onbetaald verlof hebben genomen. We zijn een democratische partij. Ik was verkozen om de lijsttrekker te zijn, daarvoor was ik de voorzitter. Dat is lastig te combineren. Mijn rol is nu niet vast omlijnd, want er was een kans dat ik naar Brussel zou gaan. Mijn spaargeld is op, dus ik ga of ergens werken of een inzamelingsactie doen dat onder andere Laurens Dassen en ik fulltime door kunnen gaan. Of dit gaat lukken weet ik niet.”

Wijze les

“Dit vind ik een mooie quote: we are defined by our actions, not by our words. Ik heb geleerd dat alles om mensen draait. Het gaat erom hoe je een idee in de praktijk brengt. Dat ligt voor honderd procent aan de mensen. Bij iedere persoon die zich aanmeldt bij Volt is het belangrijk om de juiste vragen te stellen, zodat die persoon op de juiste plek komt te zitten. Verandering vindt niet plaats in een grote stap in de toekomst, maar in veel kleine stapjes vandaag met een hele grote groep mensen. Jouw impact kan daarin groot zijn. Ik houd heel erg van geschiedenis: soms lijkt het alsof iets heel plotseling is veranderd, maar dat is niet zo. Het is al veel langer dat er ergens aan gebouwd wordt.”

Mooiste feedback

“Iemand die zei dat hij heel cynisch was geworden en door Volt weer hoop heeft gekregen. Dat vond ik wel heel vet. Het mooiste compliment dat ik gezien heb, zijn alle mensen die geflyerd hebben. Eerst dacht ik: wat heeft dat nou voor zin, flyeren? Nu ben ik zelf onderdeel geweest van zo’n campagne voor de Europese verkiezingen en heb ik met eigen ogen kunnen zien dat al die mensen die iets kleins doen, bijdragen aan iets veel groters. Het feit dat zoveel mensen geïnspireerd zijn geraakt en de moeite hebben genomen om hun wekker te zetten voor werk om te flyeren omdat ze geloven waar Volt voor staat, dat vind ik het grootste compliment. Het effect van menselijk handelen was voor mij nog nooit zo zichtbaar.”

Hoe voelt het om een Nederlander om te volgen te zijn?

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat niet vet vind. Ik wist eigenlijk niet dat de rubriek zo heet, dus dat vind ik wel gaaf. Ik wil graag een positieve impact hebben op ons land, op Europa, op mijn omgeving. Als meer mensen weten dat je er bent en jou volgen, word je impact groter. Dat vind ik er tof aan. Maar bij Volt draait het niet om de persoon, maar om het geheel en de beweging. Het algemene belang gaat voorop. We doen als partij ook geen aanval op andere politieke personen. Hiermee staan we haaks op andere partijen.”

Waarin maak jij het verschil?

“Ik kan mensen met elkaar verbinden, dat krijg ik vaak te horen. Dat mijn enthousiasme aanstekelijk werkt en dat ik dingen voor elkaar krijg. En ik kan heel goed organiseren, dat vind ik ook leuk om te doen.”

Wat zou je nog willen?

“Meer radio maken, dat vind ik echt schitterend om te doen. Ik vind radio met afstand het leukste. Verder wil ik vooral dat het ons lukt om als Europese partij op deze manier door te gaan. We gaan nu lokaal en nationaal actief mee doen aan het politieke proces. Dat wordt een uitdaging, want dat heeft nog nooit iemand geprobeerd. Met dezelfde partij actief zijn in verschillende steden in verschillende Europese landen, dat wordt super interessant. Het zal veel vallen en opstaan worden. We zijn echt aan het pionieren en het voelt als telkens jezelf opnieuw uitvinden. Het vraagt om veel zelfreflectie en heel veel proberen, en daarvan leren. Dat zullen we de komende twee jaar gaan doen, want dan zijn er in Nederland weer verkiezingen. Maar in Italië en Portugal al eerder.”