‘NVWA faalt met export ernstig zieke varkens’

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ligt opnieuw onder vuur bij Animal Rights. De dierenrechtenorganisatie beschuldigt de toezichthouder ervan transport van ernstig zieke en kreupele varkens voor de export naar België en Duitsland toe te staan.

Informatie die Animal Rights op basis van een Wob-verzoek heeft verkregen, toont aan dat NVWA-inspecteurs varkens voor transport goedkeurden maar dat Belgische collega’s de dieren vervolgens als niet transportwaardig beoordeelden.

Zo eindigden in 2017 38 voor export bedoelde varkens uit het Noord-Brabantse Reusel, die door de NVWA waren goedgekeurd, in België direct bij een destructiebedrijf. De Belgen klasseerden de varkens als in “zeer slechte conditie; kreupel, vol abcessen en infecties”.