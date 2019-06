Oud-klasgenoten gedenken Anne Frank

Op 12 juni 1929 werd Anne Frank geboren. Ze zou dus woensdag 90 jaar zijn geworden, als haar leven niet voortijdig was geëindigd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De Anne Frank Stichting staat op verschillende manieren bij deze ‘verjaardag’ stil.

In Annes voormalige woonhuis aan het Merwedeplein 37-2 in Amsterdam gaan twee van haar vroegere klasgenoten, Albert Gomes de Mesquita (89) en Jacqueline van Maarsen (90), in gesprek met schoolkinderen van diverse leeftijden. De klasgenoten waren daar ook op Annes dertiende verjaardag in 1942, drie weken voordat de familie Frank onderdook in het Achterhuis. Voor die verjaardag kreeg Anne haar eerste, rood-geruite dagboek. Daarin schrijft ze brieven aan een verzonnen vriendin, Kitty, die later door haar vader zijn uitgegeven als Het Achterhuis.

Het verjaarsfeestje werd getekend door de anti-Joodse maatregelen die van kracht waren. De klasgenoten op het partijtje waren allemaal Joods, zaten verplicht op een Joodse school, droegen een Jodenster en mochten geen park, bioscoop of zwembad bezoeken. Gomes de Mesquita en Van Maarsen halen herinneringen op aan die tijd.

Woningcorporatie Ymere kocht de woning aan het Merwedeplein in 2004 en restaureerde die in samenwerking met de Anne Frank Stichting. De woning wordt sinds 2005 verhuurd aan het Nederlands Letterenfonds en dient als onderkomen voor buitenlandse schrijvers die niet vrij kunnen werken in hun eigen land. Sinds 2016 is de woning van de Anne Frank Stichting.

Niet alleen op het Merwedeplein, ook op andere plekken en manieren staat de stichting stil bij Annes leven en betekenis. Met de hashtag #Anne90 kunnen mensen op sociale media delen wat Anne voor hen betekent. In het Anne Frank Huis zijn speciale educatieve programma’s voor museumbezoekers.