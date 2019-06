Problemen Luchtmachtdagen voorbij

Vrijdag starten de Luchtmachtdagen, die voor het eerst sinds 2016 weer worden gehouden, op vliegbasis Volkel. Woordvoerder Eric Vorstenbosch van de vliegbasis zegt dat er niet veel is veranderd aan het concept sinds 2016.

De afgelopen twee jaar werden de dagen niet gehouden, omdat er te weinig personeel was en het evenement niet in het budget paste. “Veel personeel was uitgezonden naar het buitenland, daarom was er geen demo-team”, aldus de zegsman.

Dat geld- en personeelstekort is nu opgelost. De organisatie had dit jaar hetzelfde budget als voorheen, meldt Vorstenbosch. Toch ziet de dag er anders uit. “De wensen van de bezoekers veranderen met de tijd, dus hebben we wat aanpassingen gedaan.”

Een van die aanpassingen is een compound die is ingericht als een uitzendgebied. “Daar kunnen bezoekers kijken hoe het eraan toegaat op een missie”, zegt de woordvoerder.

De luchtmacht zet meer in op de werving van personeel. Dit jaar kunnen geïnteresseerden een kort traject doorlopen om te kijken of ze geschikt zijn en wat ze kunnen verwachten van de luchtmacht.

Ondanks het vermoedelijk slechte weer, verwacht Vorstenbosch op veel bezoekers. “Op vrijdag rekenen we op 100.000 mensen en op zaterdag op 150.000. Er zijn 80.000 parkeerplaatsen en speciale NS-kaartjes.” Ook is de organisatie een samenwerking aangegaan met Flitsmeister. Die app leidt gebruikers direct naar een vrije plek op het parkeerterrein.

Voorheen werden de dagen tweemaal per drie jaar gehouden. Dat verschuift nu naar eens per twee jaar. De locatie wisselt iedere editie tussen Volkel, Leeuwarden en Gilze-Rijen.