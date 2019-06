Stemsysteem FNV is overbelast

Het stemsysteem van vakbond FNV is overbelast. De bond roept leden daarom op om even te wachten met het stemmen over het pensioenakkoord. Dat kan nog tot zaterdag, dus er is volgens FNV nog voldoende tijd.

Er is al zo’n 10.000 keer gestemd, zegt een woordvoerder. Maar inmiddels proberen zo veel mensen hun stem uit te brengen, dat het systeem overbelast is geraakt. Daardoor krijgt de bond heel veel telefoontjes met vragen, met als gevolg dat ook dat systeem overbelast is geraakt. Het is nog onduidelijk wanneer het euvel kan worden verholpen.