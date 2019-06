Wiegel stapt op als informateur Zuid-Holland

Hans Wiegel is opgestapt als informateur voor een nieuw provinciebestuur in Zuid Holland. Nadat het CDA zich uit de besprekingen had teruggetrokken, zag de oud-politicus er geen heil meer in.

Voor de VVD’er kwam het vertrek van het CDA als een complete verrassing. “De onderhandelingsgesprekken verliepen voorspoedig, open en met wederzijds respect.” Wiegel onderzocht de vorming van een coalitie van FVD, VVD en CDA.

Het afhaken van het CDA maakt het voor hem onmogelijk om verder te gaan als informateur, zegt Wiegel. “Als een van de drie ineens opstapt, valt er weinig meer te onderhandelen en dus restte mij niets anders dan mijn ontslag in te dienen.”