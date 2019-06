26 gemeenten willen meedoen aan wietproef

Aan het experiment met legaal geteeld wiet willen 26 gemeenten meedoen. Er is plaats voor zes tot tien deelnemers.

De inschrijving is maandag gesloten. De vier grote steden ontbreken, omdat de opzet van de proef hun niet aanstaat. Ze maken bijvoorbeeld bezwaar tegen de eis dat alle coffeeshops in de gemeente moeten deelnemen aan de proef. Steden als Breda en Tilburg hebben zich wel aangemeld.

De commissie van deskundigen die het experiment begeleidt, buigt zich nu over de aanmeldingen, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. In de loop van de zomer wordt haar oordeel verwacht en maakt het kabinet bekend welke gemeenten zijn uitverkoren. Het duurt dan nog wel een jaar of twee voor de legaal geteelde wiet in de coffeeshops ligt.