Altrecht plaatst camera’s om hennepteelt

Psychiatrische instelling Altrecht gaat camera’s plaatsen in enkele leegstaande panden op het terrein van de Willem Arntszhoeve in Den Dolder. Die moeten voorkomen dat er in de toekomst weer illegale activiteiten plaatsvinden. Dit gebeurt naar aanleiding van het oprollen woensdag van een hennepplantage in een van de leegstaande panden.

Volgens een woordvoerder van Altrecht is het een groot terrein en hebben de camera’s alleen betrekking op de leegstaande panden. ,,Die zijn dichtgespijkerd maar daar heeft de politie een hennepkwekerij aangetroffen. Dat willen we nu voorkomen.” Behalve cliĆ«nten zijn er op het ruim 100 jaar oude terrein bewoners gevestigd. Ook hebben kunstenaars er hun onderkomen en zijn er kleine bedrijfjes actief.