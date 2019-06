Biologische cosmetica in opmars en dat is niet zonder gevaar

Het is een nieuwe trend om biologische cosmetica te gebruiken. Niet verwonderlijk natuurlijk, tegenwoordig staat alles wat het label ‘duurzaam’ krijgt, voor eerlijk, gezond en milieuvriendelijk. Biologische cosmetica zijn dus vervaardigd uit natuurlijke producten en lijken daarmee veel gezonder dan andere cosmetica met alcohol en parfum. Toch moet je ook oppassen met deze natuurlijke verzorgingsprodukten. Het is niet omdat een ingrediënt uit de natuur komt, dat het niet giftig of schadelijk is.

Een van de meest gebruikte cosmeticaproducten is foundation. Een normale foundation bedekt de imperfecties van de huid zoals rimpels, wallen en vlekken. De meesten hebben een zonnebeschermende factor en een moisturizer, die de huid hydrateert. Zo zorgt foundation ervoor dat je er stralend uitziet, wat dus de bedoeling is van het product.

Parabenen

Wat nog vaak in cosmetica aanwezig is, zijn parabenen. Parabenen zijn chemische stoffen die de foundation een langere houdsbaarheidsdatum geeft. Omdat de potjes crèmes dagelijks geopende worden en de crème dus blootgesteld wordt aan lucht, is een bewaarstof nodig. Anders is de dure cosmetica snel vervallen. Er heerst veel consternatie over de schadelijkheid van parabenen. Bij onderzoek op proefdieren zouden parabenen gerelateerd kunnen worden aan borstkanker maar de directe link tussen parabenen en borstkanker is niet bewezen. Volgens Dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, is de consternatie dan ook niet helemaal terecht. Er is maar een heel kleine hoeveelheid parabenen nodig om lang te bewaren en bovendien loop je een lager risico op huidirritatie en allergie als bij andere bewaarstoffen.

Probleem is dat ondanks het jarenlange gebruik van cosmetica met parabenen er nog niet veel onderzoek naar gedaan is. Dat komt omdat onderzoek op proefdieren niet populair is. In Europa zijn dierproeven voor cosmetica al sinds 2004 verboden. In andere landen zijn dierproeven nog wel toegelaten maar klinken de stemmen om ze ook daar te verbieden steeds luider. Daarom besloot Unilever vorig jaar om het verbod op dierproeven te steunen. Onder andere Dove, Axe en Rexona zijn merken van Unilever.

Duurzaam, natuurlijk of biologisch

Als je denkt dat je nu beter af bent met biologische, duurzame of natuurlijke cosmetica, allemaal termen die in deze tijd mooi klinken, heb je het mis. Ten eerste betekent duurzaam niet hetzelfde als natuurlijk. Met duurzaam bekijkt men de milieu-impact over het hele proces. Cosmetica vervaardigt in Nederland in een biologisch potje maar vol chemische stoffen kan dus duurzamer zijn dan andere cosmetica die minder giftige stoffen bevat maar wel over zee wordt gemaakt door arbeiders die uitgebuit worden.

Ten tweede wil ‘natuurlijk’ zeggen dat het gemaakt is uit natuurlijke stoffen, niet uit minder schadelijke stoffen. Soms zijn synthetische stoffen veel beter voor jouw huid dan natuurlijke. Dat kan het geval zijn bij parfums. In synthetische parfums kunnen allergenen zitten maar die zal je evengoed aantreffen bij natuurlijke parfums. Als je bijvoorbeeld allergisch bent aan Linalool en Limoneen, dan zal de natuurlijke variant van lavendelolie of sinaasappelolie evenveel irritatie veroorzaken omdat de geurstoffen daar van nature in zitten.

Vriendelijk voor de huid

Biologische of natuurlijke cosmetica bewaart natuurlijk veel minder lang dan de synthetische. Vervallen cosmetica verliest zijn werking. Ook is het bij biologische cosmetica niet altijd duidelijk welke ingrediënten in het potje zitten. Biologische cosmetica mag je zeker gebruiken maar zorg dat je weet welke stoffen erin zitten. In Europa moeten nu zowel de natuurlijke als de synthetische stoffen voldoen aan strenge veiligheidseisen. Ze zijn dus zeker veilig voor je. Vraag is of ze ook effectief werken voor je huid. Als het bijvoorbeeld te sterk is en de huid irriteert, zal je er net sneller van verouderen. Of het nu natuurlijk, duurzaam of synthetisch is, kies een product dat vriendelijk is voor je huid, dan ben je honderd procent zeker.