Festival Classique begint op het strand

De dertiende aflevering van het Haagse Festival Classique opent donderdag op het Zuiderstrand in Scheveningen met de voorstelling Aida aan Zee. Meer dan 350 musici en dansers werken mee aan de drie uitvoeringen in de openlucht.

Arrangeur Marijn van Prooijen en regisseur David Prins bewerkten Aida van Giuseppe Verdi tot een nieuwe voorstelling. Volgens Prins wordt het een “urban-achtige opera die past bij de ruigheid en het aardse van het strand”.

Hoofdrollen worden gezongen door onder anderen sopraan Martina Prins, mezzosopraan Lien Haegeman en tenor Marcel Reijans. Een koor van driehonderd amateurs is in het leven geroepen om samen met Theaterkoor Dario Fo de koorpartijen ten gehore te brengen. Een orkest van twaalf musici begeleidt. Choreografie├źn werden uitgedacht door Junadry Leocaria en Shailesh Bahoran.

Op de tribunes kunnen 1200 mensen per keer plaatsnemen. “Alleen bij extreem slecht weer” wordt de voorstelling afgelast, heeft de organisatie laten weten.

Het festival biedt in Scheveningen tientallen evenementen voor jong en oud, gratis of tegen betaling, intiem of omvangrijk.