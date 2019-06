FNV-bestuurders: onderste uit de kan gehaald

FNV-bestuurders Han Busker en Tuur Elzinga waarschuwen leden dat als het pensioenakkoord wordt afgewezen alle afspraken van tafel zijn. De twee zeggen in een interview met De Telegraaf dat “het onderste uit de kan” is gehaald. “Het is het geheel of niet. Anders is het aan de politiek en dan moet je maar weer afwachten, want die zijn niet altijd even betrouwbaar gebleken”, zegt Busker.

Volgens Busker is het “de verdienste van de FNV dat dit akkoord überhaupt op tafel ligt”. Dat de FNV-leden over dit akkoord mogen stemmen in tegenstelling tot niet-vakbondsleden, vindt hij niet meer dan logisch. “Wíj hebben een regeling voor zware beroepen voor elkaar gebokst. Wíj hebben de veel te snelle verhoging van de AOW-leeftijd een halt toegeroepen. Dat hebben wíj geregeld.”

Met de regeling voor zware beroepen wordt het mogelijk om met 63 jaar te stoppen met werken. Elzinga wil de vervroegde uittreding in zoveel mogelijk cao’s vastleggen, zegt hij. “Ik denk aan de bouw, maar ook aan de havens, politie, defensie, de zorg, de metaal en de industrie.”