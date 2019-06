Ministerie: stappen tegen lekken WODC-affaire

Het justitieministerie heeft aangifte gedaan tegen medewerkers die mogelijk gelekt hebben in de zogenoemde WODC-affaire. Bij de spraakmakende zaak gaat het om ambtenaren die druk uitoefenden op onafhankelijke onderzoeken door het WODC, dat onderdeel is van het ministerie.

Door bronnen kon Nieuwsuur de affaire onthullen. Maar minister Ferd Grapperhaus van Justitie kreeg klachten van medewerkers dat stukken van hen waren gelekt. Zij voelden zich daardoor niet veilig. En als werkgever trok hij zich dat aan, zo laat de bewindsman weten. Het Openbaar Ministerie doet nu onderzoek wegens schending van het ambtsgeheim.

De minister noemt het lekken van informatie ondermijnend voor het onderlinge vertrouwen. Hij benadrukt dat in de aangifte uitdrukkelijk is vermeld dat het lekken buiten medeweten van klokkenluider en WODC-medewerkster Marianne Van Ooyen is gebeurd.