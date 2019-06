Monument Nicky Verstappen in ere hersteld

Het monument voor Nicky Verstappen op de Brunsummerheide is donderdag gerestaureerd. Het monument was in april ernstig beschadigd. Met een zwaar voorwerp waren er stukken steen afgeslagen. De politie pakte niet veel later Heerlenaar Eric A. op. Die had het monument al twee keer eerder vernield.

De restauratie volgt na overleg tussen burgemeester Gerd Leers van Brunssum en de familie van de 20 jaar geleden vermoorde Nicky Verstappen. Het toen 11-jarige jongetje werd tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide dood teruggevonden. Bijna een jaar geleden pakte de Spaanse politie Jos B. op. Hij wordt verdacht van het doden van Nicky en van seksueel misbruik en ontvoering van het jongetje.

Het monument ter ere van Nicky werd in 2007 en 2013 ook al eens vernield. In beide gevallen bleek Eric A. de dader. Hij werd daarvoor veroordeeld, in 2008 tot drie maanden cel, in 2013 tot de psychiatrie. Maar eenmaal weer vrij zette A. weer de bijl in het monument, denkt de politie. Zijn motief is onbekend.