Het wordt dit jaar prima zomerweer op Vaderdag. Weeronline gaat uit van een mix van zon, wolken en vooral in de middag enkele buien. In de westelijke kustgebieden wordt het een graad of 18 en landinwaarts kan het kwik de 20 graden passeren.

Vaderdag start dit jaar droog en de zon schijnt flink. Geleidelijk ontstaan stapelwolken die in de middag uitgroeien tot enkele buien. De kans op buien is het grootst in het westen en noorden van het land, maar ook elders kan een enkele bui voorkomen. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig. De temperatuur stijgt naar 18 graden in het westen en noordwesten en naar 20 tot 23 graden elders in het land met de hoogste temperaturen langs de oostgrens.

Sinds 1937 wordt Vaderdag in ons land gevierd. De heetste Vaderdag ooit was op 21 juni 1998. In Arcen werd het toen 32,3 graden. De Bilt noteerde met 29,7 graden net geen tropische dag. Vorig jaar was het over het algemeen bewolkt, maar de zon scheen ook van tijd tot tijd. Het werd toen tussen de 17 en 20 graden.