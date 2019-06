Scheidingskans neemt toe met leeftijdsverschil

Hoe kleiner het leeftijdsverschil, hoe groter de kans dat stellen – gehuwd of ongehuwd – bij elkaar blijven. Bij een leeftijdsverschil van meer dan vijf jaar neemt de scheidingskans echter toe.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen uit dat leeftijdsverschil tussen partners medebepalend is voor de stabiliteit van de relatie. Van de stellen met een leeftijdsverschil van maximaal vijf jaar die in 2003 gingen samenwonen, was in 2015 ongeveer een kwart uit elkaar. Bij een groter leeftijdsverschil was 30 procent na twaalf jaar gescheiden. Bij grote leeftijdsverschillen is de relatie wel iets stabieler als de man ouder is.

De leeftijd van de vrouw aan het begin van de relatie heeft ook invloed. Van de koppels waarvan de vrouw 18-20 jaar was bij het begin van de relatie, had bijna de helft na twaalf jaar al een punt achter de relatie gezet. Is de vrouw bij het begin iets ouder, 20-25 jaar, dan houdt 29 procent het niet vol.

Hoogopgeleide partners staan vaker garant voor een duurzame relatie dan andere stellen; respectievelijk 19 en 31 procent was twaalf jaar later een eigen weg ingeslagen. Bij een mix hebben stellen met een hoogopgeleide vrouw sneller genoeg van elkaar dan koppels met een hoogopgeleide man.

Ongehuwde stellen en koppels zonder kinderen zijn sneller op elkaar uitgekeken dan anderen. Dat geldt ook als er kinderen zijn uit een eerdere relatie en bij gemengde stellen wat betreft migratieachtergrond. Wel neemt na vier jaar samenwonen het scheidingsrisico af.