Een verwarde man dreigt donderdagavond zijn appartement in de Debussystraat in Sittard op te blazen. De brandweer is in groten getale bij het complex aanwezig.

Uit overige woningen van het complex zijn vijftien mensen gehaald en bij familieleden ondergebracht, meldt de politie. Netwerkbeheerder Enexis is bezig om het gas af te sluiten.