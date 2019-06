Videozaal voor publiek bij uitspraak Holleeder

Publiek dat de uitspraak in de rechtszaak tegen Willem Holleeder wil volgen, kan daarvoor op donderdag 4 juli terecht in een zaal in de rechtbank aan de Amsterdamse Parnassusweg. Er is dan een speciale videoverbinding met de bunker in Amsterdam-Osdorp, waar het vonnis tegen Holleeder wordt uitgesproken. Tegen Holleeder is levenslang geëist.

Tijdens de tientallen zittingsdagen in de zaak was de publieke belangstelling groot, vooral op de dagen dat Holleeders zussen tegen hem getuigden. Bij de rechtbank stond dan een lange rij belangstellenden. Sommigen kwamen ’s ochtends al in alle vroegte, om een tribuneplaats zeker te stellen.

Ook bij de uitspraak geldt dat er maar een beperkt aantal zitplaatsen is en dat vooraf aanmelden niet mogelijk is. Om toegang te krijgen tot de rechtbank is een legitimatiebewijs nodig.