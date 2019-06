Wilders doet oproep in zaak minder Marokkanen

PVV-leider Geert Wilders doet een hulpverzoek in de affaire rond de rechtszaak tegen zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak. Hij roept (oud-)ambtenaren en anderen op zich te melden als zij iets weten over beïnvloeding van de zaak door voormalig justitieminister Ivo Opstelten (VVD). Hij vindt dat hij slachtoffer is van een politiek proces.

Iedereen kan zich desnoods anoniem melden bij Wilders’ advocaat Knoops. Volgens Wilders, die in hoger beroep is gegaan tegen zijn veroordeling voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitlating, zijn er inmiddels meerdere bronnen die verklaren dat Opstelten voorstander was van vervolging.

Wilders pleitte eerder deze week voor een parlementaire enquête naar mogelijke bemoeienis van de minister. Maar de meesten van Wilders’ collega’s in de Tweede Kamer willen de uitkomst van het proces afwachten.