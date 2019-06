Guus Meeuwis begint aan veertiende Groots

Het publiek staat dit jaar centraal in de veertiende editie van Guus Meeuwis’ Groots met een zachte G-concertreeks. Meeuwis mag komend weekeinde zijn twee miljoenste bezoeker verwelkomen. Om die mijlpaal te vieren, zet de Brabantse zanger iedere avond een groepje fans met een bijzonder verhaal in het zonnetje.

“Het is een kwestie van je ogen en oren openhouden en naar je publiek luisteren”, zei Meeuwis tegen het ANP over zijn inmiddels langlopende concertreeks. Decor is het Philips Stadion in Eindhoven, waar de shows vrijdag, zaterdag, zondag en dinsdag plaatsvinden. Het stadion geldt als de vaste stek van ‘Groots’, al dienden het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen en de Amsterdamse Ziggo Dome in het verleden ook als locatie.

Voor wie er dit jaar niet bij kan zijn of simpelweg geen genoeg kan krijgen van de Groots-reeks, was er eerder deze maand goed nieuws: Meeuwis keert volgend jaar terug. Dan wacht de zanger met de vijftiende editie bovendien een jubileum. “We gaan er iets speciaals van maken”, beloofde Meeuwis alvast.

Voor de shows van dit jaar zijn nog kaarten verkrijgbaar. Alleen voor die van dinsdag, een speciale show voor klanten van Sligro, zijn geen tickets meer verkrijgbaar. Ook de kaartverkoop voor 2020 is al begonnen.